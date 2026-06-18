NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trend Micro-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Trend Micro-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Trend Micro-Papier an diesem Tag 5 760,00 JPY wert. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,736 Trend Micro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 104,17 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 17.06.2026 auf 5 820,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 1,04 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Trend Micro eine Börsenbewertung in Höhe von 745,24 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at