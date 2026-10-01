NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Trend Micro gewesen.

Am 01.10.2023 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5 668,00 JPY. Bei einem Trend Micro-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,764 Trend Micro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 526,11 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 30.09.2026 auf 6 533,00 JPY belief. Das entspricht einem Plus von 15,26 Prozent.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 847,75 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at