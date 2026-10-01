Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Lukrativer Trend Micro-Einstieg?
|
01.10.2026 10:03:17
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren verdient
Am 01.10.2023 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5 668,00 JPY. Bei einem Trend Micro-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,764 Trend Micro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 526,11 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 30.09.2026 auf 6 533,00 JPY belief. Das entspricht einem Plus von 15,26 Prozent.
Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 847,75 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.
Analysen zu Trend Micro Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trend Micro Inc.
|37,13
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.