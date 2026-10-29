Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Langfristige Performance
|
29.10.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren verdient
Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 5 563,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,018 Trend Micro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 7 520,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,18 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,18 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Trend Micro belief sich jüngst auf 975,71 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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