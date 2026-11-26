Das wäre der Gewinn bei einem frühen Trend Micro-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trend Micro-Aktie 7 259,00 JPY wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 7 625,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 050,42 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,04 Prozent erhöht.

Trend Micro wurde am Markt mit 970,66 Mrd. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at