Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Frühe Anlage
|
26.11.2026 10:03:22
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trend Micro-Aktie 7 259,00 JPY wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 7 625,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 050,42 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,04 Prozent erhöht.
Trend Micro wurde am Markt mit 970,66 Mrd. JPY bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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