NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10 040,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,010 Trend Micro-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (5 450,00 JPY), wäre das Investment nun 54,28 JPY wert. Damit wäre die Investition um 45,72 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Trend Micro belief sich jüngst auf 712,55 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at