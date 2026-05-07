NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete die Trend Micro-Aktie bei 10 035,00 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,997 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 5 285,50 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 5 304,00 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,14 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 694,15 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at