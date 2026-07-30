NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Trend Micro-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit der Trend Micro-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 9 150,00 JPY. Wer vor 1 Jahr 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 1,093 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trend Micro-Papiere wären am 29.07.2026 7 430,60 JPY wert, da der Schlussstand 6 799,00 JPY betrug. Die Abnahme von 10 000 JPY zu 7 430,60 JPY entspricht einer negativen Performance von 25,69 Prozent.

Alle Trend Micro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 852,96 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at