Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Profitables Trend Micro-Investment? 10.09.2026 10:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trend Micro-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit Trend Micro-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Trend Micro-Aktie an diesem Tag 6 300,00 JPY wert. Bei einem Investment von 10 000 JPY in Trend Micro-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,587 Trend Micro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (5 626,00 JPY), wäre das Investment nun 8 930,16 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 10,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Trend Micro einen Börsenwert von 751,85 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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