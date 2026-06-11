Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Hochrechnung
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11.06.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trend Micro-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6 821,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,147 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 911,45 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 10.06.2026 auf 6 217,00 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent abgenommen.
Trend Micro war somit zuletzt am Markt 808,53 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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