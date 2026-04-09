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Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Langfristige Performance 09.04.2026 10:03:27

NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Trend Micro-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9 280,00 JPY wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,108 Trend Micro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5 504,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 593,10 JPY wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40,69 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 701,75 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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