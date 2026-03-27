NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: Trend Micro zahlt weniger Dividende aus

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro am 26.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 160,00 JPY. Damit wurde die Trend Micro-Dividende im Vorjahresvergleich um 13,04 Prozent verringert. Trend Micro zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 23,49 Mrd. JPY. Das entspricht einer Verringerung der Trend Micro- Gesamtausschüttung um 75,61 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Trend Micro-Aktie mit Dividendenrendite

Heute wird das Trend Micro-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Trend Micro-Papier auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Trend Micro-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Trend Micro-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,15 Prozent betrug.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren blieb der Trend Micro-Aktienkurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Trend Micro-Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu gleiche Performance auf.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Trend Micro

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 203,06 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,89 Prozent zulegen.

Trend Micro-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Trend Micro steht aktuell bei 696,524 Mrd. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Trend Micro beträgt aktuell 24,78. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Trend Micro einen Umsatz von 275,984 Mrd.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 262,42 JPY.

Redaktion finanzen.at