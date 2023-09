NASDAQ Composite Index-Papier Trinity Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Trinity Biotech angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trinity Biotech-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Trinity Biotech-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25,974 Trinity Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.09.2023 auf 0,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,57 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at