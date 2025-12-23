Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Performance im Blick
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 23,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,699 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 740,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +74,04 Prozent.
Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!