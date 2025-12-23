NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Trustmark-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 23,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,699 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 740,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +74,04 Prozent.

Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at