Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Investmentbeispiel
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Trustmark-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Trustmark-Papier an diesem Tag bei 26,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 383,877 Trustmark-Papiere. Die gehaltenen Trustmark-Anteile wären am 03.08.2026 18 433,78 USD wert, da der Schlussstand 48,02 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 18 433,78 USD, was einer positiven Performance von 84,34 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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