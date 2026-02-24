Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 36,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,30 Prozent zugenommen.
Alle Trustmark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
