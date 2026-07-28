Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Rentable Trustmark-Investition?
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Trustmark-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Trustmark-Papiers betrug an diesem Tag 30,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Trustmark-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,289 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 1 541,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,16 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Trustmark zuletzt 2,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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