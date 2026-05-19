Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Trustmark-Performance 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trustmark-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trustmark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,780 Trustmark-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 43,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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