NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Trustmark-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, hätte er nun 276,014 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (40,91 USD), wäre das Investment nun 11 291,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at