NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trustmark-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Trustmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,85 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,714 Trustmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 47,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,36 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,36 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at