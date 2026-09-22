Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Frühe Anlage 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trustmark von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,287 Trustmark-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,66 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 21.09.2026 auf 46,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 52,66 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich jüngst auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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