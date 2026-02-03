Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Langfristige Investition
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 03.02.2023 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 30,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,247 Trustmark-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 02.02.2026 139,64 USD wert, da der Schlussstand 43,01 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 39,64 Prozent vermehrt.
Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Ausblick: Trustmark legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Trustmark vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.01.26