NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.02.2023 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 30,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,247 Trustmark-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 02.02.2026 139,64 USD wert, da der Schlussstand 43,01 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 39,64 Prozent vermehrt.

Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at