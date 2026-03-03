NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Trustmark-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Trustmark-Papier an diesem Tag 29,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,223 Trustmark-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 485,97 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 02.03.2026 auf 43,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,60 Prozent angezogen.

Am Markt war Trustmark jüngst 2,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at