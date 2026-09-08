NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Trustmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,734 Trustmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 46,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 153,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at