NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,186 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 46,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 917,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,72 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at