NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Trustmark eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2023 wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,10 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 47,393 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 09.11.2026 2 154,98 USD wert, da der Schlussstand 45,47 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,50 Prozent angezogen.

Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at