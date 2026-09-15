Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Langfristige Investition 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Trustmark eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,15 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 451,467 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 277,65 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 14.09.2026 auf 47,13 USD belief. Damit wäre die Investition 112,78 Prozent mehr wert.

Alle Trustmark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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