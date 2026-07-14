Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Lukrative Trustmark-Investition?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Trustmark-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 258,398 Trustmark-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 987,08 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 13.07.2026 auf 46,39 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 987,08 USD entspricht einer Performance von +19,87 Prozent.
Zuletzt verbuchte Trustmark einen Börsenwert von 2,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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