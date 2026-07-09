TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Investmentbeispiel
|
09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TTM Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,175 TTM Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (145,29 USD), wäre die Investition nun 1 914,23 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 814,23 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 14,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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