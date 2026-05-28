NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.05.2023 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TTM Technologies-Aktie letztlich bei 14,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,138 TTM Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 190,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 260,96 Prozent vermehrt.

TTM Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at