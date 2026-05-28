TTM Technologies Aktie

TTM Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TTM Technologies-Investment im Blick 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.05.2023 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TTM Technologies-Aktie letztlich bei 14,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,138 TTM Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 190,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 260,96 Prozent vermehrt.

TTM Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TTM Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu TTM Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TTM Technologies Inc. 161,85 -0,49% TTM Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen