NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,21 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,575 TTM Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 463,51 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 12.11.2025 auf 70,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 363,51 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 7,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
