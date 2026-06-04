TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Frühe Anlage
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.06.2021 wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65,746 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 12 465,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 146,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 18,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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