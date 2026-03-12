TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Investment
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.03.2021 wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 69,300 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 95,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 614,00 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 6 614,00 USD, was einer positiven Performance von 561,40 Prozent entspricht.
Am Markt war TTM Technologies jüngst 9,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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