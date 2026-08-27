TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Rentable TTM Technologies-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Am 27.08.2021 wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 14,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das TTM Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,822 TTM Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 8 618,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +761,90 Prozent.
Insgesamt war TTM Technologies zuletzt 11,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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