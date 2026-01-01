NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TTM Technologies gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TTM Technologies-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,040 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 69,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 278,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 178,79 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at