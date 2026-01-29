NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,220 TTM Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 28.01.2026 4 039,16 USD wert, da der Schlussstand 97,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 303,92 Prozent gesteigert.

TTM Technologies wurde am Markt mit 9,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at