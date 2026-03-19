TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Profitable TTM Technologies-Investition?
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.03.2016 wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 499,250 TTM Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 95,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142 893,55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 328,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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