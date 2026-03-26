NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen TTM Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das TTM Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die TTM Technologies-Aktie an diesem Tag 22,32 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,480 TTM Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 383,87 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 11,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at