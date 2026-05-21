TTM Technologies Aktie

TTM Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Investmentbeispiel 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in TTM Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TTM Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die TTM Technologies-Aktie an diesem Tag bei 28,90 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 346,021 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 169,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 602,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 486,02 Prozent zugenommen.

Insgesamt war TTM Technologies zuletzt 16,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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