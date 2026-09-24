TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Rentables TTM Technologies-Investment?
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 798,085 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 23.09.2026 100 415,00 USD wert, da der Schlussstand 125,82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 904,15 Prozent gesteigert.
Am Markt war TTM Technologies jüngst 13,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|112,15
|6,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.