NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 798,085 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 23.09.2026 100 415,00 USD wert, da der Schlussstand 125,82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 904,15 Prozent gesteigert.

Am Markt war TTM Technologies jüngst 13,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at