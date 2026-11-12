TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Lohnende TTM Technologies-Anlage? 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TTM Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TTM Technologies-Anteile 14,24 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 7,022 Anteile im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Aktien wären am 11.11.2026 552,67 USD wert, da der Schlussstand 78,70 USD betrug. Damit wäre die Investition um 452,67 Prozent gestiegen.

TTM Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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