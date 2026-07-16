TTM Technologies Aktie

TTM Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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TTM Technologies-Investition im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TTM Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 21,829 TTM Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 143,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 135,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 213,51 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 14,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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