TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Investmentbeispiel
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.08.2016 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TTM Technologies-Anteile bei 10,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,329 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 131,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 511,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 151,19 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 13,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
06.08.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: TTM Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
28.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|118,75
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.