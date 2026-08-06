NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

Am 06.08.2016 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TTM Technologies-Anteile bei 10,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,329 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 131,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 511,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 151,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 13,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at