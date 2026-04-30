NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem TTM Technologies-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 846,740 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116 426,76 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Anteils am 29.04.2026 auf 137,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 064,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 14,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at