TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Hochrechnung
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der TTM Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,627 TTM Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 164,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 091,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 991,05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TTM Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 16,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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