TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Frühes Investment 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TTM Technologies-Aktie 13,38 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 74,738 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 675,64 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 24.06.2026 auf 209,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 467,56 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 22,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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