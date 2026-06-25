TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Frühes Investment
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TTM Technologies-Aktie 13,38 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 74,738 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 675,64 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 24.06.2026 auf 209,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 467,56 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 22,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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