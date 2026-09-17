NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen TTM Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem TTM Technologies-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 12,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,982 TTM Technologies-Anteilen. Die gehaltenen TTM Technologies-Aktien wären am 16.09.2026 8 775,98 USD wert, da der Schlussstand 114,00 USD betrug. Mit einer Performance von +777,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich jüngst auf 11,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at