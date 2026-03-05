NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren verdient

Am 05.03.2023 wurde das TTM Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,380 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 105,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 775,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 675,94 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 10,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at