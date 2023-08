NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in TTM Technologies angefallen

Vor Jahren in TTM Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der TTM Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 614,251 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 746,93 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 16.08.2023 auf 14,24 USD belief. Mit einer Performance von -12,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 1,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at