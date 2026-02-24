NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 192,308 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (61,41 USD), wäre das Investment nun 11 809,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 080,96 Prozent erhöht.

Ultra Clean markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at