Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Hochrechnung
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 192,308 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (61,41 USD), wäre das Investment nun 11 809,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 080,96 Prozent erhöht.
Ultra Clean markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.at)
|
16:05
|NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
23.02.26