NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ultra Clean-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 394,700 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (72,43 USD), wäre die Investition nun 101 018,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 910,18 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ultra Clean betrug jüngst 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at